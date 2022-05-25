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В российском городе трамвай насмерть сбил пенсионерку

В Хабаровске трамвай насмерть сбил пенсионерку из-за отказа тормозов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Хабаровске трамвай насмерть сбил пенсионерку из-за отказа тормозов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным авторов канала, 74-летняя россиянка шла по трамвайным путям, так как весь тротуар был перекопан из-за ремонта. Женщина пропустила ехавший трамвай, но после этого у него отказали тормоза и вагон покатился назад.

Пенсионерка не заметила трамвай, так как двигалась спиной к нему. Россиянка погибла на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД проверят исправность трамвая после аварии в российском городе.

Ранее в Астрахани священник за рулем автомобиля сбил девушку, которая переходила дорогу. Авария произошла на Началовском шоссе.

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Анастасия Шейкина
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