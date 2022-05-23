Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский священник сбил девушку на пешеходном переходе и попал на видео

В Астрахани священник на машине сбил девушку на пешеходном переходе

В Астрахани священник за рулем автомобиля сбил девушку, которая переходила дорогу. Видео с моментом происшествия публикует РЕН ТВ.

По информации телеканала, авария произошла на Началовском шоссе.

На кадрах видно, что россиянка пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее совершает наезд автомобиль. Из сбившей девушку машины выходит человек в рясе. Он осматривает место ДТП, после чего возвращается к своему автомобилю, снимает церковное облачение и идет обратно к пострадавшей, которая все это время лежит на дороге.

Ранее в Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух девочек-подростков. После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российского солдата приговорили к пожизненному сроку на Украине
Россия получила от Италии предложения по урегулированию ситуации на Украине
Кадыров рассказал о свадьбе Чимаева
В Ростуризме раскрыли стоимость летнего отдыха в России
Диетолог назвала идеальное время завтрака после пробуждения
Каждый третий россиянин оказался сторонником теорий заговора
В Туркмении поставят памятник коню бывшего президента
Стало известно новое название «Макдоналдса» в России
Собчак заявила о возвращении Урганта в Россию
Известный российский комик ответил на критику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.