Российский священник сбил девушку на пешеходном переходе и попал на видео

В Астрахани священник на машине сбил девушку на пешеходном переходе

В Астрахани священник за рулем автомобиля сбил девушку, которая переходила дорогу. Видео с моментом происшествия публикует РЕН ТВ.

По информации телеканала, авария произошла на Началовском шоссе.

На кадрах видно, что россиянка пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее совершает наезд автомобиль. Из сбившей девушку машины выходит человек в рясе. Он осматривает место ДТП, после чего возвращается к своему автомобилю, снимает церковное облачение и идет обратно к пострадавшей, которая все это время лежит на дороге.

Ранее в Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух девочек-подростков. После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия.