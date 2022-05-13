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Машина насмерть сбила пятилетнего мальчика на парковке ТЦ в Подмосковье

Водитель на Suzuki насмерть сбил пятилетнего мальчика на парковке ТЦ в Химках

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В подмосковных Химках водитель на автомобиле Suzuki насмерть сбил пятилетнего мальчика на парковке торгового центра (ТЦ). Об этом сообщает главное управление МВД по региону на своем сайте.

Инцидент произошел 12 мая. По данным ведомства, водитель Suzuki сдавал на машине назад и наехал на ребенка, который шел с отцом по краю проезжей части. От полученных травм мальчик скончался на месте.

В отношении водителя возбуждено дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух 16-летних девочек. После происшествия виновник ДТП скрылся с места происшествия.

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Константин Лысяков
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