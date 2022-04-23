Пьяный российский полицейский насмерть сбил двух подростков

В Томской области две 16-летние девочки погибли из-за пьяного полицейского за рулем

В Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух девочек-подростков. Об этом сообщает региональное УМВД России.

По информации полиции, в субботу, 23 апреля, около 4:30 по местному времени в дежурную часть доложили, что в селе Мельниково в Шегарском районе на обочине дороги нашли тела двух 16-летних девушек, погибших в результате ДТП.

Позднее задержали 24-летнего сотрудника районного ОМВД России. Он служил в том же отделе, куда и поступило сообщение об аварии. По предварительной информации, мужчина за рулем ВАЗ сбил подростков, шедших по краю проезжей части, а затем скрылся с места.

Медицинское освидетельствование выявило у него состояние алкогольного опьянения. Полицейский отстранен от службы, а по результатам проверки будет уволен из органов, уточняет УМВД. Кроме того, его руководителей пообещали привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Материалы о происшествии направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в апреле сообщалось, что в Курганской области за ДТП со смертельным исходом задержан пьяный российский полицейский.