Пьяный российский полицейский насмерть сбил мотоциклиста

В Курганской области пьяного полицейского задержали за смертельное ДТП с мотоциклистом

В Курганской области за ДТП со смертельным исходом задержан пьяный российский полицейский. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 апреля находившийся в состоянии алкогольного опьянения полицейский ехал на легковом автомобиле в сторону поселка Балки. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. От удара мотоциклист погиб на месте. Сотрудника полиции задержали. СКР возбудил дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека»).

Как сообщает РИА Новости за рулем Mitsubishi находился сотрудник полиции, который во внеслужебное время передвигался на личном автомобиле. Глава регионального управления МВД назначил служебную проверку. Виновного уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

28 февраля сообщалось, что пьяный полицейский за рулем Mercedes протаранил 13 машин в Санкт-Петербурге, при этом патрульный был не при исполнении.