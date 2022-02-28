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Пьяный патрульный за рулем Mercedes протаранил 13 машин в Петербурге

Пьяный полицейский не при исполнении врезался в 13 машин в Петербурге
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: Телеканал «78»

Пьяный полицейский за рулем Mercedes протаранил 13 машин в Петербурге, при этом патрульный был не при исполнении. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, вечером в пятницу, 25 февраля, инспектор ДПС, проезжая по набережной канала Грибоедова, протаранил два ряда припаркованных машин. Полицейского задержали на месте происшествия. Хотя у него были признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования мужчина отказался. В момент аварии 31-летний инспектор был в гражданской одежде и не выполнял служебные обязанности.

Ранее сообщалось, что в Чувашии участковый уполномоченный полиции в состоянии алкогольного опьянения сбил на служебном автомобиле пешехода. Полицейский из отдела МВД России по Ибресинскому району не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, который стоял на дороге рядом с грузовиком. В ходе освидетельствования выяснилось, что водитель был пьян.

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Леонид Микуляк
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