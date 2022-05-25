Пашинян назвал число оставшихся в Азербайджане пленных

Никол Пашинян заявил, что в плену у Азербайджана остаются 39 армянских граждан

В плену у властей Азербайджана после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе остаются еще как минимум 39 армянских граждан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Sputnik Армения».

По его словам, в заключении находятся как военные, так и мирные жители Армении. Один из таких, как отметил политик, недавно заблудился и попал в плен к солдатам неприятеля. Наиболее эффективным способом не допускать таких ситуаций вновь и обеспечить возвращение соотечественников он назвал международное давление на Баку.

«Наша позиция была и остается в том, что гуманитарные вопросы не нужно связывать с политическими. Это отдельные вопросы, и в отдельности они имеют более важное значение и вес», — объяснил Пашинян.

В мае 2022 года Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.