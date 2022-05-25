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Российский разработчик ушел «намного дальше функции идентификации людей»

РТИ создал комплекс досмотра для выявления скрытой угрозы среди людей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский разработчик радиотехнических систем — АО «Радиотехнический институт имени академика Минца» (РТИ) — создал систему профайлинга человека на основе его активности в популярных социальных сетях. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор РТИ Юрий Аношко.

По его словам, в компании «пошли намного дальше функции идентификации людей».

«Система позволяет создать профиль человека и оценить степень угрозы для людей по совокупности характерных признаков во время прохода через комплекс досмотра. В комплекс безостановочного скрытого досмотра, помимо системы профайлинга, будет внедрена система распознавания микровыражений лица и походки для достоверного и заблаговременного выявления потенциальных угроз для общества», — заявил руководитель.

Он добавил, что «функция измерения температуры будет внедрена сразу же после поставки комплектующих изделий в это непростое для страны и мира время».

Аношко подчеркнул, что к разработке проявляют интерес силовые структуры и крупные компании.

Также руководитель рассказал о планах создания умной информационной системы с элементами искусственного интеллекта для контроля ситуации в ближней и дальней морской зоне Черного моря.

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Иван Потапов
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