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73-сантиметрового непальца признали самым низкорослым подростком мира

18-летнего непальца Дора Бахадура Кхапанги признали самым низкорослым подростком в мире

Фото: Monika Deupala / Reuters

Книга рекордов Гиннесса признала 18-летнего непальца Дора Бахадура Кхапанги самым низкорослым подростком в мире. Его рост составляет 73 сантиметра и 43 миллиметра, сообщает The Sun.

На церемонию награждения, которая прошла в Катманду, Кхапанги на руках принес старший брат. Рекордсмен встретился с руководителями местного совета по туризму, и получил от них сертификат, достающий ему до груди.

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2 января 2018

В 2009 году в Книгу рекордов Гиннесса как самая низкорослая девочка-подросток в мире попала Джиоти Амджи из Индии с ростом 61 сантиметр и 95 миллиметров. Сейчас ей 28 лет, и ее рекорд по-прежнему не побит. Она появлялась на американском телевидении в роли Ма Петит в «Американской истории ужасов».

Ранее сообщалось, что Книга рекордов Гиннесса назвала 112-летнего жителя Венесуэлы Хуана Винсенте Мора самым старым живущим мужчиной в мире. Свое звание он получил за несколько дней до 113-летия.

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Рузанна Акмалтдинова
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