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В США заявили о серьезных проблемах со снабжением ВСУ

Экс-советник главы Пентагона заявил, что подразделения ВСУ в Донбассе обездвижены

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы со снабжением, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА ФАН.

Комментируя текущую ситуацию, Макгрегор указал, что подразделения украинской армии в Донбассе полностью обездвижены.

Полковник также указал, что Вашингтон тратит внушительные средства на военную поддержку Киева. Он отметил, что в случае поражения ВСУ администрация президента США Джо Байдена окажется в неловкой ситуации, потому как представителям Белого дома придется оправдываться перед соотечественниками за серьезный провал во внешней политике.

Ранее стало известно, что систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России захотели усовершентствовать. Уточнялось, что в проект модернизации СПРН заложат возможность радиолокационных станций (РЛС) отслеживать перспективные цели вероятного противника.

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Варвара Кошечкина
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