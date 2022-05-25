В США заявили о серьезных проблемах со снабжением ВСУ

Экс-советник главы Пентагона заявил, что подразделения ВСУ в Донбассе обездвижены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы со снабжением, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА ФАН.

Комментируя текущую ситуацию, Макгрегор указал, что подразделения украинской армии в Донбассе полностью обездвижены.

Полковник также указал, что Вашингтон тратит внушительные средства на военную поддержку Киева. Он отметил, что в случае поражения ВСУ администрация президента США Джо Байдена окажется в неловкой ситуации, потому как представителям Белого дома придется оправдываться перед соотечественниками за серьезный провал во внешней политике.

Ранее стало известно, что систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России захотели усовершентствовать. Уточнялось, что в проект модернизации СПРН заложат возможность радиолокационных станций (РЛС) отслеживать перспективные цели вероятного противника.