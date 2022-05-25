В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении

В модернизацию СПРН России заложат возможность отслеживать перспективные цели

Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России усовершенствуют. В проект модернизации СПРН заложат возможность радиолокационных станций (РЛС) отслеживать перспективные цели вероятного противника. Об этом рассказал генеральный директор АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» (РТИ) и АО «НПК "НИИДАР"» Юрий Аношко, его слова приводит ТАСС.

«Да, проект модернизации готовится. Его основная задача — заблаговременно нарастить характеристики РЛС СПРН в соответствии с перспективной целевой обстановкой <…> Новая серия локаторов недавно поставлена на боевое дежурство. Однако недаром при проектировании в них заложена возможность модернизации, гибкого наращивания характеристик», — сообщил он.

Аношко отметил, что «вероятный противник» также работает над модернизацией средств нападения. Поэтому разработчики СПРН и Министерство обороны России сформировали прогноз развития радиолокационных станций.

Российская СПРН состоит из наземного и космического эшелонов. В состав системы входят спутники «Тундра» и радиолокационные станции «Воронеж». СПРН предназначена для обнаружения запуска баллистических ракет.

В феврале начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России полковник Сергей Сучков рассказал о фиксации пусков ракет в США.

В январе в Министерстве обороны России сообщили, что СПРН обнаружила 170 пусков ракет в 2021 году.