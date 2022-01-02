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В Минобороны рассказали о 170 выпущенных за год ракетах

Минобороны РФ: за 2021 год было обнаружено 170 пусков российских и иностранных ракет

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

За 2021 год было обнаружено 170 пусков российских и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения, их зафиксировали средства российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве напомнили, что с помощью СПРН можно получать и выдавать траекторные данные для предупреждений о ракетных нападениях. Кроме того, с их помощью можно получить необходимую информацию для системы противоракетной обороны Москвы и выдавать данные о космических объектах, чтобы предотвращать ракетные удары по РФ.

24 декабря в России состоялся залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон», которые работают и по морским, и по наземным целям. Испытания были проведены успешно. Предполагается, что поставки ракет начнутся в 2022 году.

Виктория Кондратьева
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