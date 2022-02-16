Россия «вскрыла» испытания ракет с воздушным стартом в США

За последний год российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировала в США испытания ракет космического назначения (РКН) с воздушным стартом, сообщил газете «Красная звезда» начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России полковник Сергей Сучков.

По словам начальника, всего за последний год было обнаружено более 70 пусков баллистических ракет, включая гиперзвуковые, и 90 запусков РКН. «Запуски осуществлялись не только с полигонов и космодромов, но и с авиационных носителей при проведении США испытаний так называемых воздушных стартов РКН», — рассказал военный.

Сучков отметил, что «в январе вскрыто проведение сразу двух испытаний в рамках совершенствования систем противоракетной обороны такими государствами, как Израиль и Китайская Народная Республика». «Техника не подвела, безошибочное функционирование аппаратуры РЛС (радиолокационных станций — прим. «Ленты.ру») и командных пунктов позволило определить на траекториях полета как ракеты-мишени, так и нацеленные на них противоракеты», — отметил полковник.

В том же интервью Сучков заметил, что российская СПРН к 2030 году будет полностью обновлена.