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В России обновят систему предупреждения о ракетном нападении

Полковник Сучков сообщил, что в России обновят систему предупреждения о ракетном нападении

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских Вооруженных сил к 2030 году будет полностью обновлена. Как сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков в интервью «Красной звезде», ее основу составят радиолокационные станции (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ».

«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности. — прим. «Ленты.ру»), несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области. <...> Ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения», — сообщил Сучков.

Новые РЛС высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ» предназначены для обнаружения баллистических ракет и определения их целей по траектории полета. Они требуют существенно меньшего количества обслуживающего персонала, чем предыдущие модели, кроме того они менее энергозатратны, а их постройка занимает меньшее количество времени.

Ранее стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» показал мобильную версию радиолокационно-оптического комплекса ROSC-1. Оборудование комплекса, предназначенного для обеспечения защиты объектов от беспилотников, разместили на шасси КамАЗ. В контейнере находится место оператора радиолокационной станции (РЛС) Х-диапазона и радиоэлектронного оборудования. Также операторы могут работать с комплексом удаленно.

Марина Совина
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