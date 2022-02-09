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В России представили мобильный комплекс по защите от беспилотников

«Алмаз-Антей» показал мобильную версию комплекса по защите от беспилотников ROSC-1

Фото: «Алмаз-Антей»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» продемонстрировал мобильную версию радиолокационно-оптического комплекса ROSC-1 в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2022. Оборудование комплекса, предназначенного для обеспечения защиты объектов от беспилотников, разместили на шасси КамАЗ. Об этом сообщает ТАСС.

Концерн продемонстрировал модель комплекса на шасси автомобиля. Оборудование ROSC-1 и антенну радиолокационной станции (РЛС) с автоматическим подъемником разместили в кузове-контейнере. «Таким образом удалось сделать систему мобильной», — отметил представитель концерна.

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В контейнере находится место оператора радиолокационной станции (РЛС) Х-диапазона и радиоэлектронного оборудования. Также операторы могут работать с комплексом удаленно.

Комплекс ROSC-1 предназначен для обеспечения орнитологической безопасности аэродромов и борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). РЛС комплекса позволяет обнаруживать цели на расстоянии не менее 15 километров, а дальность воздействия на беспилотные аппараты составляет два километра. ROSC-1 получил тепловизор и камеры кругового обзора. Комплекс обеспечивает защиту от коммерческих беспилотников и малых БПЛА класса RQ-11B Raven и RQ-7 Shadow.

Ранее «Алмаз-Антей» сообщил о начале испытаний комплекса ROSC-1 c дроном-перехватчиком «Волк-18» в реальных условиях эксплуатации. Беспилотник может выводить из строя аппараты противника.

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Даниил Иринин
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