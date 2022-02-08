Дрон-перехватчик «Волк-18» вышел на испытания

Российский беспилотник «Волк-18» вышел на испытания. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал тестировать дрон-перехватчик в аэропорту Самары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«С 7 февраля 2022 года в аэропорту Курумоч (Самара) начались испытания комплекса ROSC-1, укомплектованного "охотником за дронами" "Волк-18", в реальных условиях эксплуатации», — сообщили в концерне.

Перехватчик может таранить дроны и выводить их из строя с помощью сетей. Макет комплекса ROSC-1 с перехватчиком «Волк-18» покажут в Москве на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

Ранее в компании «Кронштадт» раскрыли способности нового беспилотника «Сириус». Перспективный аппарат сможет работать в составе разведывательно-ударных контуров с пилотируемой авиацией.

В августе 2021 года стало известно об испытаниях дрона-перехватчика «Кречет». Беспилотник получил дробовик 12 калибра.

В феврале 2021 года «Волк-18» прошел испытания. Беспилотный перехватчик поражал дроны-мишени. Комплекс оснастили современной системой управления и оптико-локационной системой.