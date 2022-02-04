Раскрыты способности нового российского «Сириуса»

Новейшие российские тяжелые беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Сириус» смогут работать в составе разведывательно-ударных контуров совместно с пилотируемой авиацией. Способности беспилотников раскрыли в пресс-службе компании «Кронштадт», занимающейся сборкой устройств, передает ТАСС.

Отмечается, что комплекс с БЛА будет выступать в качестве разведчика и оперативного ударного средства по обнаруживаемым им же наземным и надводным объектам. «Пилотируемая авиация выступает преимущественно в роли ударного средства по целям, обнаруженным "Сириусом"», — сообщили в компании.

О начале разработки нового тяжелого беспилотника «Сириус» в августе 2020 года сообщал генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков. Он отметил, что масса аппарата достигнет двух тонн. Новый беспилотник также получит систему спутниковой связи, которая позволит управлять аппаратом с неограниченного расстояния. Работа над сборкой первого опытного образца беспилотника началась в ноябре 2021 года. Свой первый полет он совершит весной.

