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Раскрыты способности нового российского «Сириуса»

Российские БЛА «Сириус» смогут работать совместно с пилотируемой авиацией

Фото: РИА Новости

Новейшие российские тяжелые беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Сириус» смогут работать в составе разведывательно-ударных контуров совместно с пилотируемой авиацией. Способности беспилотников раскрыли в пресс-службе компании «Кронштадт», занимающейся сборкой устройств, передает ТАСС.

Отмечается, что комплекс с БЛА будет выступать в качестве разведчика и оперативного ударного средства по обнаруживаемым им же наземным и надводным объектам. «Пилотируемая авиация выступает преимущественно в роли ударного средства по целям, обнаруженным "Сириусом"», — сообщили в компании.

О начале разработки нового тяжелого беспилотника «Сириус» в августе 2020 года сообщал генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков. Он отметил, что масса аппарата достигнет двух тонн. Новый беспилотник также получит систему спутниковой связи, которая позволит управлять аппаратом с неограниченного расстояния. Работа над сборкой первого опытного образца беспилотника началась в ноябре 2021 года. Свой первый полет он совершит весной.

Марина Совина
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