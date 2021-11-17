В России начали работу над тяжелым беспилотником «Сириус»

Российская компания «Кронштадт» начала работу над сборкой первого опытного образца тяжелого беспилотника «Сириус». Об этом генеральный директор предприятия Сергей Богатиков сообщил в интервью РИА Новости.

Беспилотник с двумя двигателями разрабатывали как более тяжелый вариант дрона «Орион». Новый аппарат отличается увеличенной боевой нагрузкой и радиусом действия. По словам Богатикова, опытный образец ударного дрона уже собирают на опытном заводе компании в Москве.

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Ранее Сергей Богатиков рассказал об открытой архитектуре беспилотника «Орион». По его словам, это позволит настроить набор вооружения по желанию заказчика.

В сентябре «Известия» сообщили о новой легкой многоцелевой управляемой ракете «изделие 305», которая может войти в арсенал беспилотника «Орион». Боеприпас получил боевую часть массой 25 килограммов.

В августе 2020 года генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков сообщил о начале разработки нового тяжелого беспилотника «Сириус». Он отметил, что масса аппарата достигнет двух тонн. Новый беспилотник также получит систему спутниковой связи, которая позволит управлять аппаратом с неограниченного расстояния.

Издание The National Interest предположило, что российский тяжелый беспилотник станет аналогом американского аппарата MQ-1 Predator.