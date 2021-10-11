Разработчик раскрыл особенности беспилотника «Орион»

Разведывательно-ударный беспилотник «Орион» может нести любой набор вооружения. Генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал об открытой архитектуре аппарата. Особенности беспилотника разработчик раскрыл в интервью ТАСС.

Представитель предприятия отметил, что конструкция беспилотника «Орион» позволяет менять набор вооружения аппарата. «У нашего БЛА открытая архитектура, позволяющая подстраиваться под желания потребителя», — сообщил он.

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Богатиков напомнил, что на международной выставке MILEX 2021 в Минске аппарат продемонстрировали с вооружением белорусского производства. Кроме того, конструкторы планируют провести испытания беспилотника с российской противотанковой ракетой комплекса «Вихрь-М» до конца года.

Ранее сообщалось о новой ракете «Изделие 305», которую могут получить российские беспилотники. Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что габариты и масса легкой ракеты позволяют оснастить боеприпасом беспилотник «Орион».

Также «Орион» может получить высокоточную систему прицеливания. В сентябре провели испытания беспилотника с новой прицельно-навигационной системой. Аппарат прямым попаданием поразил цель типа «танк».

В августе Сергей Богатиков рассказал о системе радиоэлектронной борьбы для «Ориона». По его словам, аппарат может получить комплекс, который обеспечит защиту от ракет.