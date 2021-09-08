Российские ударные беспилотники станут сверхточными. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, беспилотник «Орион» в ходе недавних полигонных испытаний прямым ударом 100-килограммовой авиабомбы поразил с высоты четырех километров мишень типа «танк». «Такие показатели соответствуют характеристикам высокоточного управляемого оружия и обеспечиваются новым прицельно-навигационным комплексом», — сказал источник.

Эксперт в области беспилотников Денис Федутинов отметил, что подобные прицельно-навигационные системы изначально использовались на пилотируемых самолетах. Он отметил систему «Гефест», установленную на Су-24М. «Теперь мы видим аналогичный подход применительно к беспилотным авиационным системам», — добавил специалист.

В июле американский журнал The National Interest назвал шесть потенциально смертоносных российских беспилотников — «Орион», «Альтиус-У», «Сириус», «Гелиос», «Гром» и «Охотник».