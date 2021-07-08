На Украине сравнили российский «Орион» с «хозяевами рынка»

Россия перебросила в Крым беспилотник «Орион», который по своим возможностям уступает украинскому Bayraktar ТВ2 турецкого производства, пишет Defense Express.

Украинское информационно-консалтинговое агентство утверждает, что по размеру, массе и дальности, а также электронной и оптической аппаратуре турецкий беспилотник превосходит российский. Другими преимуществами Bayraktar ТВ2 над «Орионом» в публикации называется многократное использование первого в реальных боевых условиях, в частности, в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Единственным возможным достоинством российского беспилотника, согласно Defense Express, оказывается его низкая стоимость.

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Также в публикации «Орион» сравнивается с другими, кроме Bayraktar ТВ2, «хозяевами рынка» — американским MQ-9 Reaper, израильским Hermes 900 и китайским Wing Loong. Согласно Defense Express, по тактико-технических характеристикам американский и израильский беспилотники превосходят российский.

В ноябре 2020 года агентство со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака сообщило, что Киев купит пять турецких Bayraktar TB2, которые, в частности, будут использоваться в целях разведки и наведения на цели вдоль границ с Россией.

В июле того же года Вооруженные силы Украины впервые испытали Bayraktar ТВ2, при помощи которых в Сирии и Ливии уничтожались зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» российского производства.