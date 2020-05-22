Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских «Панцирь-С1» назвали геноцидом

За последние дни войсками Правительства национального согласия были достигнуты значительные успехи в борьбе с силами Ливийской национальной армии, основную роль в чем сыграло использование турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, уверяет Defense Express.

Украинское консалтинговое агентство отмечает, что турецкие ударные беспилотники устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. «Только на видео, появившихся в последнее время в сети, было зафиксировано поражение не менее семи таких комплексов», — пишет Defense Express.

Агентство обращает внимание на то, что до недавнего времени все уничтоженные Турцией ЗРПК российского производства в Ливию попадали из ОАЭ и соответствовали модификации «Панцирь-С1Э», отличающейся использованием немецкого шасси MAN-SX45. Последние же уничтоженные ЗРПК имели российское шасси КамАЗ-6560 8х8, в связи с чем Defense Express задается вопросом о происхождении данных «Панцирь-С1».

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В мае турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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