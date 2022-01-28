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Российский «Сириус» взлетит весной

Гендиректор «Кронштадта» Богатиков: ударный БПЛА «Сириус» совершит первый полет в мае

Фото: Минобороны РФ

Весной в России совершит первый полет новый ударный беспилотник «Сириус». Компания «Кронштадт» готовит летные образцы беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом министру обороны России Сергею Шойгу доложил генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков, передает РИА Новости.

Богатиков отметил, что компания завершила выпуск рабочей конструкторской документации. «Сейчас ведется изготовление летных образцов. Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года», — сообщил он.

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Также глава «Кронштадта» заявил, что производство беспилотника «Сириус» будет проходить на новом предприятии. Он подчеркнул, что уже идет подготовка к серийному производству.

Шойгу проинспектировал специализированный завод компании «Кронштадт» 27 января. Ранее стало известно, что главе оборонного ведомства показали первый летный образец беспилотника «Орион» с антенной спутниковой связи.

В декабре компания «Кронштадт» сообщила о завершении строительства завода по производству беспилотников в Дубне.

В ноябре Богатиков говорил о начале сборки первого опытного образца тяжелого беспилотника «Сириус». Тогда он отметил, что аппарат разрабатывают как более тяжелый вариант беспилотника «Орион».

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Даниил Иринин
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