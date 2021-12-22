В России построили первый завод по производству беспилотников

В России завершили строительство первого завода по производству ударных беспилотников. Центр производства крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов расположен в Дубне. Об этом сообщает компания «Кронштадт».

В сообщении отметили, что новый завод стал первым специализированным предприятием по производству крупноразмерных беспилотников в России. Строительство завода началось в апреле.

Предприятие включает в себя три цеха, в которых будут изготавливать детали, работать с композитными материалами, выполнять покрасочные работы и окончательную сборку. Площадь промышленного объекта превышает 50 гектаров.

В ноябре генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о работе над опытным образцом тяжелого беспилотника «Сириус». На опытном заводе в Москве собирают двухдвигательный беспилотный летательный аппарат.

В октябре Богатиков сообщил, что российский беспилотник «Орион» построен по открытой архитектуре. Это позволяет менять набор вооружения аппарата.