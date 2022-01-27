Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион»

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг посетил специализированный завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главе оборонного ведомства представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Министр обороны проинспектировал специализированный завод компании "Кронштадт" в подмосковном городе Дубна по производству крупноразмерных дронов и проверил его серийное производство», — отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве сообщили, что Сергею Шойгу показали первый летный образец беспилотника «Орион» с антенной спутниковой связи. Новое оборудование позволит использовать аппарат за пределами радиовидимости наземных пунктов управления.

В конце прошлого года компания «Кронштадт» заявила о завершении строительства Центра производства крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов. Завод стал первым предприятием по производству крупноразмерных БПЛА в России.

В сентябре 2021 года гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что беспилотник «Орион-Э» оснастили системой спутниковой связи.