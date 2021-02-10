Создатель С-400 испытал «Волка»

Концерн «Алмаз-Антей», создатель зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», завершил испытания беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в автоматическом режиме находить и сбивать или таранить вражеские дроны, сообщает РИА Новости.

Согласно данным компании, летные испытания изделия включали «реальное поражение дронов-мишеней». «На государственные испытания планируем выйти в этом году», — заявили в концерне.

Там же добавили, что «Волк-18» получил, в частности, современные оптико-локационную систему и систему управления. «Теперь оператор только подтверждает решение об атаке дрона противника», — уточнили в «Алмаз-Антее».

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В декабре 2020 года журнал The National Interest написал, что С-400 «Триумф» можно считать «главным страхом» НАТО.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков заверил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) российского производства невозможно взломать.

В июле 2020 года глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика готова устранить обеспокоенность США, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за систем ПВО С-400 «Триумф» российского производства.

Конструктивно «Волк-18» представляет собой скоростной маневренный квадрокоптер, имеющий взлетную массу около шести килограммов и габариты 60 на 60 сантиметров. Время полета изделия оценивается в полчаса.