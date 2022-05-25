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В Татарстане установили искусственные нерестилища

В Елабужском районе Республики Татарстан появились искусственные нерестилища

Фото: городелабуга.рф

В Елабужском районе Республики Татарстан установили искусственные нерестилища. Работа проводилась в рамках акции «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)», пишет «Татар-информ» со ссылкой на представителей регионального госкомитета по биоресурсам.

«В этот раз комплекс природоохранных мероприятий в рамках акции "Рыбе — Быть!“ прошел в Елабужском районе. Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам установили 200 метров нерестилищ», — заявили в пресс-службе республиканского госкомитета.

Отмечается, что благодаря искусственным нерестилищам будет увеличен объем воспроизводства рыбы. Помимо этого, их установка способствует предотвращению гибели икры от колебаний уровня воды и выноса на берег.

Ранее сообщалось, что в Сочинском национальном парке выпустили на свободу средиземноморскую черепаху, занесенную в Красные книги России и Кубани.

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Евгений Шульгин
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