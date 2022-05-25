Бывший руководитель подразделения РЖД получил 8,5 лет колонии за взятки

Новосибирский суд дал бывшему руководителю подразделения РЖД 8,5 лет за взятки

Новосибирский суд дал бывшему руководителю одного из подразделений РЖД в Западно-Сибирской дирекции 8,5 лет колонии строгого режима и штраф в один миллион рублей за взятки. Об этом в среду, 25 мая, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, преступник получал деньги за то, что игнорировал технологические нарушения, допущенные при оформлении и обслуживании грузовых вагонов. Бывший руководитель получал взятки за свое бездействие с 2016 по 2018 год. Всего он получил преступным путем более 600 тысяч рублей. В итоге Дзержинский районный суд Новосибирска признал бывшего сотрудника РЖД виновным по статье «Взяточничество в особо крупном размере» УК РФ и дал ему 8,5 лет строгого режима, а также оштрафовал на один миллион рублей.

Ранее в Липецке суд за получение взятки в особо крупном размере приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего начальника регионального УФСИН , вину мужчина не признал. В 2016 году подсудимый через своего заместителя получил полтора миллиона рублей от директора Усманского завода растительных масел; за это вознаграждение экс-глава управления УФСИН заключил с взяткодателем госконтракты.