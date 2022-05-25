Назван подходящий под снос тип дач

В России под снос подходят дачи, построенные без согласований и с нарушением норм

В России дачи, которые были возведены с нарушением требований законодательства, могут признать самостроем и снести. Об этом россиян предупредил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин в разговоре с РИА Новости.

К подобному типу дач относятся дома, которые построили без согласований и с нарушением норм. Подходящими под снос также назвали постройки, если территория, на которой они находятся, использовалась не по целевому назначению. По словам юриста, такие объекты считаются самовольными постройками.

Владельцы дач могут легализовать их, воспользовавшись дачной амнистией. Однако Паюшин подчеркнул, что признать законными можно не все дачи. «В большинстве случаев амнистировать можно построенные без документов или согласований дачи, а нельзя — возведенные с нарушениями норм, так как именно это делает постройку опасной», — пояснил юрист. Также могут возникнуть проблемы с легализацией дач около охраняемых государством природных территорий.

Снос построек осуществляют за счет собственника. В случае его отказа контролирующий орган может обратиться в суд, потребовав принудительно снести строение. «Суд, как правило, дает на это от трех месяцев до года, после этого срока право снести самострой переходит к местной власти. Дом сносят, а с владельца потом взыскивают компенсацию за эти работы», — отметил юрист.

Ранее президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин предупредил, что в случае сноса гаража властями его владелец не сможет получить денежную компенсацию, если у него не окажется документов о праве собственности. Если гараж признают самостроем, то работы по сносу произведут за счет владельца.