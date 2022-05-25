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Назван подходящий под снос тип дач

В России под снос подходят дачи, построенные без согласований и с нарушением норм

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

В России дачи, которые были возведены с нарушением требований законодательства, могут признать самостроем и снести. Об этом россиян предупредил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин в разговоре с РИА Новости.

К подобному типу дач относятся дома, которые построили без согласований и с нарушением норм. Подходящими под снос также назвали постройки, если территория, на которой они находятся, использовалась не по целевому назначению. По словам юриста, такие объекты считаются самовольными постройками.

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Владельцы дач могут легализовать их, воспользовавшись дачной амнистией. Однако Паюшин подчеркнул, что признать законными можно не все дачи. «В большинстве случаев амнистировать можно построенные без документов или согласований дачи, а нельзя — возведенные с нарушениями норм, так как именно это делает постройку опасной», — пояснил юрист. Также могут возникнуть проблемы с легализацией дач около охраняемых государством природных территорий.

Снос построек осуществляют за счет собственника. В случае его отказа контролирующий орган может обратиться в суд, потребовав принудительно снести строение. «Суд, как правило, дает на это от трех месяцев до года, после этого срока право снести самострой переходит к местной власти. Дом сносят, а с владельца потом взыскивают компенсацию за эти работы», — отметил юрист.

Ранее президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин предупредил, что в случае сноса гаража властями его владелец не сможет получить денежную компенсацию, если у него не окажется документов о праве собственности. Если гараж признают самостроем, то работы по сносу произведут за счет владельца.

Нина Ташевская
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