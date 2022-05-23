Россиян предупредили о сносе гаражей без компенсации

За снос гаража нельзя получить компенсацию, если нет документов о праве собственности

В случае сноса гаража властями его владелец не сможет получить денежную компенсацию, если у него не окажется документов о праве собственности. Об этом в разговоре с РИА Новости россиян предупредил президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин.

Старые гаражи могут снести, чтобы построить на освободившейся территории объекты инфраструктуры. В таком случае собственники могут получить компенсацию — в Москве за кирпичные гаражи выплатят до 350 тысяч рублей, за металлические — до 175 тысяч.

Для получения выплаты необходимо предоставить документы о праве собственности. По словам Балакина, в большинстве случаев у собственников есть книжки советских времен, свидетельствующие о членстве в некой организации. Балакин отметил, что, если гараж признают самостроем, то работы по сносу произведут за счет владельца. Стоимость демонтажа зависит от материалов и размеров объекта.

Ранее стало известно, что ставка налога за место для хранения автомобиля может различаться в пять раз: в одном случае она составляет 0,5 процента от кадастровой стоимости объекта в год, в другом — всего 0,1 процента. Эксперты отметили, что гараж облагается налогом на имущество по ставке 0,1 процента.