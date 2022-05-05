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Россиянам раскрыли способ снизить один вид налогов

В Росреестре разъяснили, как снизить налог на гараж с 0,5 до 0,1 процента

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ставка налога за место для хранения автомобиля может различаться в пять раз: в одном случае она составляет 0,5 процента от кадастровой стоимости объекта в год, в другом — всего 0,1 процента. Способ снизить размер выплаты «Российской газете» раскрыли специалисты управления Росреестра по Новосибирской области.

Как отметили эксперты, гараж облагается налогом на имущество по ставке 0,1 процента. Но некоторые россияне получают налоговые уведомления, в которых налог рассчитан по ставке 0,5 процента — как за нежилое здание или помещение. Вид и назначение объекта недвижимости указываются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). И при постановке гаражей на учет в ЕГРН их оформляют либо как здание, либо как помещение. Для зданий предусмотрено указание назначения — гараж, для помещений — нет.

Сведения автоматически передаются налоговикам, и они зачастую видят только то, что на плательщика зарегистрировано «иное строение, помещение или сооружение», которое сложно идентифицировать как гараж, разъяснили специалисты. Данные о гаражах Росреестру пока приходится передавать в налоговую инспекцию вручную.

Таким образом, для снижения налога нужно обратиться в Росреестр с соответствующим заявлением — попросить уведомить налоговиков, что объект недвижимости является гаражным боксом. Также можно написать обращение в соцсетях и на официальном сайте Росреестра. Изменения статуса отобразятся в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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При этом в Росреестре отметили, что далеко не все помещения можно идентифицировать как гаражи. Ведомство руководствуется прежде всего документами, которые находятся в его распоряжении. Поэтому просто прислать фотографию помещения, где стоит машина, недостаточно. Нужно предоставить документы, которые легли в основу учета и регистрации имущества.

Ранее правительство решило повысить минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 до 10 миллионов рублей. Об изменениях сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Нина Ташевская
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