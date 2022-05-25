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Ведущий солист театра «Кремлевский балет» умер в 22 года

На 23-м году жизни скончался ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

В Москве в возрасте 22 лет скончался ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя. Об этом сообщили представители Государственного Кремлевского Дворца в социальной сети «ВКонтакте».

«Нет слов, чтобы выразить эту невосполнимую и страшную утрату. Мы выражаем свои самые искренние соболезнования родителям, родным и друзьям погибшего, а также коллективу "Кремлевского балета"», — написали в сообществе.

По словам близкого друга артиста Даниила Кудрявцева, причиной смерти стало отравление бытовым газом.

Соя проработал на сцене театра «Кремлевский балет» два года. В 2017-м будущий артист окончил Московскую государственную академию хореографии и сразу был приглашен в культурное учреждение. 22 мая 2019-го он дебютировал на сцене «Кремлевского балета», исполнив партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро». Соя также танцевал сольную партию в «Щелкунчике».

Ранее сообщалось, что на 101-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов «Небо над Москвой» и «Вам и не снилось...» Нина Мазаева.

Анастасия Астахова
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