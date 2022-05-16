Умерла российская актриса Нина Мазаева

На 101-м году жизни скончалась российская актриса Нина Мазаева

На 101-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов «Небо над Москвой» и «Вам и не снилось...» Нина Мазаева. Об этом сообщают «Невские новости».

О смерти актрисы стало известно от директора Дома ветеранов сцены имени Савиной Натальи Чибиревой. Именно в этом месте звезда провела последние годы жизни. «Она слабенькая уже была, сильно сдала после 100-летия. Умерла у нас. У нас все мечтают умереть в своей постели», — сообщила изданию Чибирева.

Дебютом актрисы в кино стал фильм «Небо над Москвой», снятый в 1944 году. После этого Мазаева приняла участие в еще одном проекте под названием «Вам и не снилось...» (1980). После этого звезда продолжила карьеру актрисы, выступая на сцене театра на Литейном, расположенном в Санкт-Петербурге.

По информации издания, до конца своих дней артистка сохраняла ясность ума и принимала активное участие в жизни города. Так, в октябре 2021 года она стала первой жительницей Санкт-Петербурга, которая вакцинировалась от коронавируса в возрасте 99 лет.

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