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Умер певец Ренат Ибрагимов

Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов. Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Советский и российский эстрадный певец, актер и композитор Ренат Ибрагимов умер в Москве на 75 году жизни, информацию об этом подтвердили родственники музыканта, пишет РИА Новости.

Как уточнила дочь народного артиста РСФСР, Ибрагимов скончался в субботу, 14 мая.

Да, умер. Мне сейчас тяжело

дочь Рената Ибрагимова

О смерти певца рассказала и его супруга Светлана Ибрагимова. По ее словам, мужу стало плохо с сердцем. Родственники вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала и констатировала смерть. Она наступила в 19:01. Ибрагимова добавила, что композитор находился дома.

Директор Ибрагимова Александр Яковлев в разговоре с РБК заявил, что причина смерти пока неизвестна. Он также указал на то, что артисту стало плохо с сердцем.

Причину смерти пока трудно установить, мы же не врачи. На данный момент — это внезапная остановка сердца. Просто сердце остановилось и все

Александр Яковлевпресс-секретарь Рената Ибрагимова

Творческий путь

Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года в городе Львов в семье военнослужащего. Когда его призвали в армию, выступал в составе Приволжского военного ансамбля песни и пляски. В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую консерватории, после чего пел на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Артист исполнял главные партии в операх «Евгений Онегин», «Фауст», «Пиковая дама», «Кармен», «Князь Игорь».

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Также трудится в филармонии столицы Татарстана, одновременно пробуя себя в качестве киноактера. Ибрагимов снялся в картинах «Военно-полевой романс» (1998), Итальянский контракт (1993), Сага древних булгар (2004) и другие.

Ренат Ибрагимов пел на пяти языках, репертуар составлял сотни народных, эстрадных и оперных композиций

Участие в различных конкурсах, в том числе «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, сделало артиста популярным на весь Советский Союз. Ибрагимов получил известность как эстрадный певец. Среди наиболее полюбившихся композиций — «Старый клен», «Дарите женщинам цветы», «Верни мне музыку», «Мелодия вальса».

Награды

В 1999 году певец и композитор основал «Театр песни Рената Ибрагимова» в Москве, которым руководил много лет.

1999 год

стал годом основания «Театра песни Рената Ибрагимова»

«За заслуги в области советского искусства» Ибрагимову дали звание Народного артиста РСФСР. Кроме того, российский композитор является Народным артистом Татарстана и лауреатом государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

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Марина Совина
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