Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер в Москве в возрасте 74 лет

Советский и российский эстрадный певец, актер, композитор Ренат Ибрагимов умер в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на дочь артиста.

Как уточнила родственница, народный артист РСФСР скончался в субботу, 14 мая, в возрасте 74 лет. О причинах смерти не сообщается. «Да, умер. Мне сейчас тяжело», — подчеркнул источник.

Ибрагимов родился во Львове 20 ноября 1947 года. В 1973 году он окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, где исполнял ведущие партии в операх «Князь Игорь», «Кармен», «Фауст», «Евгений Онегин», «Пиковая дама».

Много лет Ибрагимов был художественным руководителем Театра песни в Москве.

В ноябре 2021 года умер певец и композитор, народный артист России Александр Градский. До этого он попал в больницу с подозрением на инсульт.