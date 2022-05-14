Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер в Москве в возрасте 74 лет
Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов. Фото: Valery Lukyanov / Globallookpress.com

Советский и российский эстрадный певец, актер, композитор Ренат Ибрагимов умер в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на дочь артиста.

Как уточнила родственница, народный артист РСФСР скончался в субботу, 14 мая, в возрасте 74 лет. О причинах смерти не сообщается. «Да, умер. Мне сейчас тяжело», — подчеркнул источник.

Ибрагимов родился во Львове 20 ноября 1947 года. В 1973 году он окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, где исполнял ведущие партии в операх «Князь Игорь», «Кармен», «Фауст», «Евгений Онегин», «Пиковая дама».

Много лет Ибрагимов был художественным руководителем Театра песни в Москве.

В ноябре 2021 года умер певец и композитор, народный артист России Александр Градский. До этого он попал в больницу с подозрением на инсульт.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
В Словакии назвали «правильное» определение осквернению памятника красноармейцам
Рекордную инфляцию в Чехии объяснили «особыми» отношениями с Россией
Посол Антонов заявил об акценте США на ослабление России для ее изоляции
Португалия высказалась о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
ВСУ разместили тяжелое вооружение в школе ДНР
Французский футболист «Спартака» рассказал о сложностях жизни в Москве
Российский посол обвинил США в заморозке диалога с Москвой
Канада захотела помочь вывезти зерно из портов Украины
В Минобороны сообщили о размещении ВСУ артиллерии на территории химзавода
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.