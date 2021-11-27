Раскрыты подробности о состоянии здоровья госпитализированного Градского

MK.RU: после перенесенного COVID-19 Градский перестал вставать и жаловался на боли в ногах

Народный артист России Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Об этом сообщает MK.RU.

Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

В пятницу, 26 ноября, Градский попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. В этот момент ему стало плохо — музыкант потерял сознание и не приходил в себя в течение часа.

Прибывшие медики доставили артиста в больницу. В настоящее время артист находится в реанимации.

Несколько дней сообщалось, что у Градского проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей. Они приезжали к нему в квартиру в районе Пушкинской площади, причем в один день они посетили музыканта дважды с интервалом всего в несколько часов. Градский говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим композитор проходил лечение на дому.

