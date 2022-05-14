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Стали известны подробности смерти Рената Ибрагимова

Вдова Рената Ибрагимова Светлана: ему стало плохо с сердцем, вызвали скорую
Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов. Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, скончавшийся в возрасте 74 лет в Москве, перед смертью находился дома, рассказала супруга певца Светлана Ибрагимова изданию «Бизнес Online».

Как уточнила вдова композитора, ему стало плохо с сердцем. Родные вызвали скорую помощь, которая по прибытии констатировала смерть Ибрагимова. Смерть советского и российского эстрадного певца наступила в 19:01 в субботу, 14 мая.

Ранее стало известно, что Ренат Ибрагимов скончался на 75 году жизни. Информацию об этом подтвердила его дочь. Подробности она разглашать не стала.

Ибрагимов появился на свет во Львове 20 ноября 1947 года. После окончания Казанской государственной консерватории он работал в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани. Затем Ибрагимов был художественным руководителем Театра песни в Москве.

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Марина Совина
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