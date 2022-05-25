Россиян предупредили об опасном последствии недосыпания

Сомнолог Калинкин связал недосыпание с риском развития онкологических заболеваний

Постоянное недосыпание ведет к падению уровня иммунитета и, как следствие, может стать фактором риска развития онкологических заболеваний, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин. Он добавил, что недосыпание также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно опросу ВЦИОМ, выспаться не может почти каждый пятый россиянин. По словам Калинкина, такая статистика справедлива не только для России, но и для всего мира.

Причины недосыпания

«В России это, так же как и во всем мире, связано прежде всего с несоблюдением режима сна и отдыха, — сказал сомнолог. — Главное правило гигиены сна — это просыпаться всегда в одно и то же время, а когда человек просыпается на работу в семь утра, а в выходные высыпается до 11, возникает такой всем известный джетлаг, когда мы как будто бы пересекли несколько часовых поясов. И так каждую неделю. Когда это происходит регулярно, сбиваются циклы сна, возникает хронический недосып».

Особенно страдают, по словам медика, люди с ненормированным графиком работы, вынужденные работать по ночам или через сутки. Калинкин советует хотя бы попытаться соблюдать какой-то режим, но признается, что других рекомендаций по минимизации вреда для здоровья от такого режима, просто нет.

«Это работа повышенного риска, хоть официально она так и не оценивается. Ничего посоветовать здесь, к сожалению, невозможно. Разве что, если человек постоянно работает в ночь, а днем отдыхает, стоит перейти на этот режим полностью, отказаться от социума. Ну это если мы говорим о здоровье. Вообще сменный режим работы со здоровьем не очень сочетается», — сказал он.

Последствия

Сомнолог объяснил, что недосыпание ведет к снижению концентрации, скорости реакции, ухудшению мыслительных процессов, дневной сонливости, которая может быть особенно опасна, если человек передвигается за рулем автомобиля.

«Если говорить более глобально, то хроническое недосыпание для организма — это снижение иммунитета и увеличение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии. А через снижение иммунитета это еще и риск развития онкологических заболеваний. Поэтому и говорят, когда человек болеет, что нужно больше спать. Хотя спать нужно, конечно, не больше, а правильнее, потому что сон серьезно влияет на иммунитет. Заболеть невыспавшемуся человеку намного легче», — заключил Калинкин.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что каждый третий опрошенный россиянин оказался сторонником различных теорий заговора.