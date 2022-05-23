Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Каждый третий россиянин оказался сторонником теорий заговора

ВЦИОМ: 37 процентов россиян оказались сторонниками теорий заговора

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Каждый третий опрошенный россиянин оказался сторонником различных теорий заговора. О таких результатах социологического опроса сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телефонный опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет показал, что в могущественную роль тайных сил в политических событиях в России и мире верят 37 процентов респондентов. ВЦИОМ отмечает, что среди сторонников теорий заговора больше всего пожилых россиян и телезрителей.

В комментарии «Ленте.ру» в пресс-службе ВЦИОМ отметили, что опрос не подразумевал уточнение тайных организаций, в существование которых верят россияне.

Материалы по теме:
«Супермегаправославный» Как книга экс-губернатора о пророчествах, Нибиру и Украине взволновала российский регион
«Супермегаправославный»Как книга экс-губернатора о пророчествах, Нибиру и Украине взволновала российский регион
20 апреля 2022
В России антипрививочники стали угрозой для миллионов людей. Почему они боятся вакцин и не верят в COVID-19?
В России антипрививочники стали угрозой для миллионов людей.Почему они боятся вакцин и не верят в COVID-19?
24 декабря 2021
«Есть тайны, которые выдавать не следует» В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
«Есть тайны, которые выдавать не следует»В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
25 августа 2021

Социологическая служба отмечает, что по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия число сторонников теорий заговора снизилось. Ранее их насчитывалось 48 процентов.

«Доля отрицающих теорию заговора растет быстрее, чем сокращается доля ее сторонников. За 30 лет люди стали в два раза чаще отрицать наличие тайных организаций», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко, управлявший регионом 27 лет, опубликовал книгу о пророчествах, которые высокопоставленному чиновнику якобы передал сам Бог через загадочную женщину-«боговидицу».

Историк Илья Яблоков в книге «Русская культура заговора» заявлял, что одним из источников веры в конспирологию становятся «бессилие и неспособность изменить свою жизнь и положение вещей в окружающем мире».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Российского солдата приговорили к пожизненному сроку на Украине
Диетолог назвала идеальное время завтрака после пробуждения
Каждый третий россиянин оказался сторонником теорий заговора
В Туркмении поставят памятник коню бывшего президента
Стало известно новое название «Макдоналдса» в России
Собчак заявила о возвращении Урганта в Россию
Бывшую «дочку» «Газпрома» в Британии задумали переименовать
Россиянина арестовали по подозрению в убийстве похитителя его сестры
Ученый из НАСА заявил о живущем на автопилоте человечестве
Известный российский комик ответил на критику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.