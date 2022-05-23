Каждый третий россиянин оказался сторонником теорий заговора

ВЦИОМ: 37 процентов россиян оказались сторонниками теорий заговора

Каждый третий опрошенный россиянин оказался сторонником различных теорий заговора. О таких результатах социологического опроса сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телефонный опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет показал, что в могущественную роль тайных сил в политических событиях в России и мире верят 37 процентов респондентов. ВЦИОМ отмечает, что среди сторонников теорий заговора больше всего пожилых россиян и телезрителей.

В комментарии «Ленте.ру» в пресс-службе ВЦИОМ отметили, что опрос не подразумевал уточнение тайных организаций, в существование которых верят россияне.

Социологическая служба отмечает, что по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия число сторонников теорий заговора снизилось. Ранее их насчитывалось 48 процентов.

«Доля отрицающих теорию заговора растет быстрее, чем сокращается доля ее сторонников. За 30 лет люди стали в два раза чаще отрицать наличие тайных организаций», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко, управлявший регионом 27 лет, опубликовал книгу о пророчествах, которые высокопоставленному чиновнику якобы передал сам Бог через загадочную женщину-«боговидицу».

Историк Илья Яблоков в книге «Русская культура заговора» заявлял, что одним из источников веры в конспирологию становятся «бессилие и неспособность изменить свою жизнь и положение вещей в окружающем мире».