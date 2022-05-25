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Стилистка показала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

The Sun: стилистка Кари Берри посоветовала маскировать живот топами с басками

Кадр: CariBerry / YouTube

Стилистка Кари Берри, специализирующаяся на плюс-сайз-моде, показала способы скрыть выпирающий живот с помощью правильной одежды. Ее рекомендации опубликовало издание The Sun.

Девушка призналась, что не стесняется своего тела, однако при составлении наряда стремится сформировать силуэт «песочные часы», используя для этого правильные вещи. В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на топы с басками, так как они акцентируют линию талии.

Блогерша призвала женщин с пышными формами не отказываться от облегающих трикотажных платьев. По ее мнению, подобные модели следует сочетать с короткими куртками и жакетами из кожи. Утверждается, что гладкая текстура данного материала будет бликовать при свете и за счет этого маскировать живот.

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Вдобавок Берри посоветовала носить платья А-силуэта, отдавая предпочтение струящимся тканям. Такой фасон, по ее словам, подчеркнет грудь и талию. Кроме того, в упомянутой одежде комфортно в жаркую погоду.

Имиджмейкер также рекомендует дополнять базовые образы с джинсами и футболкой фланелевой рубашкой, туго завязанной вокруг талии. Этот прием поможет скрыть лишние сантиметры и отвлечь внимание от живота.

Ранее в мае российская стилистка Анастасия Михайлова показала простой способ скрыть выпирающий живот с помощью юбки. Эксперт посоветовала женщинам носить юбки из плотных тканей в широкую складку. По словам специалиста, следует обратить внимание на модели с драпировками, узелками и принтами, которые маскируют живот.

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Полина Гераскина
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