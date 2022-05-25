В российском регионе оштрафовали глухонемого беженца за картинку в Viber

Суд в Тамбовской области оштрафовал глухонемого украинского беженца за картинку в Viber

Суд в Тамбовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей глухонемого украинского беженца за картинку в Viber. Об этом сообщается на сайте российского суда.

Мужчину обвинили по статье о «дискредитации Вооруженных сил России». На опубликованной им картинке была изображена женщина в украинском традиционном костюме, которая бьет российского солдата.

В ходе судебного заседания в российском регионе гражданин Украины общался с помощью сурдопереводчика. Он пояснил, что разместил картинку в чате Viber, не подумав о последствиях, а потом сразу же ее удалил.

Тамбовский районный суд смягчил беженцу наказание, учитывая то, что он является инвалидом третьей группы.

В апреле в городе Камышине Волгоградской области сотрудники полиции поставили на профилактический учет 11-летнего школьника за посты с «дискредитацией российской армии» в соцсетях. Несовершеннолетнего нарушителя нашли в сети в рамках проводившегося профилактического мероприятия «Твой выбор».