Одобренный препарат омолодил кровеносные сосуды у мышей

В Университете Миссури выявили омолаживающую роль эмпаглифлозина у старых мышей

Специалисты Медицинской школы Университета Миссури выяснили, что уже одобренный FDA препарат для снижения уровня сахара в крови у взрослых с диабетом 2-го типа уменьшает дисфункцию кровеносных сосудов, связанную со старением. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале GeroScience.

Исследователи изучили роль старения в функционировании и увеличении жесткости кровеносных сосудов человека. Они сравнили эти показатели у 18 молодых людей в возрасте 25 лет с 18 пациентами, средний возраст которых составлял 61 год. Оказалось, что у пожилых нарушалась функция эндотелия и увеличивалась жесткость аорты. Затем специалисты оценили, как препарат эмпаглифлозин (Empa), который является ингибитором натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2), улучшал функцию кровеносных сосудов и уменьшал жесткость артерий у старых самцов мышей.

Грызунов в возрасте 72 недель разделили на две группы: 29 животных в течение шести недель получали рацион, обогащенный Empa, а другая группа получала стандартный корм. Через шесть недель у мышей, получавших препарат, улучшилась функция кровеносных сосудов, уменьшалась жесткость артерий и наблюдались другие положительные изменения в кровеносной системе.

По словам авторов исследования, результаты подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований для того, чтобы выявить потенциальную роль ингибирования SGLT2 в омоложении сосудов у людей.