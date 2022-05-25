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В ЛНР заявили об освобождении Светлодарска

Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении города Светлодарска

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) заявила об освобождении города Светлодарска. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Светлодарск освобожден Народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!» — говорится в сообщении.

Город Светлодарск расположен в Донецкой области в 18 километрах от города Дебальцево. В нем находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал о взломе обороны украинских войск на Светлодарской дуге. По его словам, оборона украинских войск «сыплется»: в Горском закрылся котел и идет активный штурм, силы республик Донбасса и ВС России продвигаются в сторону Малорязанцево, Волчеяровки, штурмуется Золотое.

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Алевтина Запольская
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