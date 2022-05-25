В ЛНР сообщили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге

Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что силы республик Донбасса при поддержке российской армии взломали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Светлодарской дуге. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Мирошника, оборона украинских войск «сыплется». «В Горском — котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», — рассказал он.

Часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск, по словам посла ЛНР, находится под огневым контролем сил республик и ВС РФ, в результате чего для ВСУ перекрыта возможность снабжения и ротации в Северодонецке и Лисичанске.

Ранее Мирошник сообщал, что бойцы ВСУ попытались отступить из пригородов Лисичанска — города Приволье и села Шипиловка. Двигаться по основным дорогам они не могли, поэтому пошли по полям и проселочным путям, нарываясь на минные заграждения.