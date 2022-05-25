Москвичка забыла девятимесячного сына в такси

Baza: в Москве женщина забыла девятимесячного сына в салоне такси

В Москве женщина забыла девятимесячного сына в салоне такси, полиция уже начала разыскивать водителя. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

По информации издания, жительница столицы оставила люльку с ребенком на заднем сиденье автомобиля. Таксист же, вероятно, не заметил маленького мальчика и отправился на заказ к другому клиенту.

Столичная полиция уже вмешалась в ситуацию и начала помогать забывчивой москвичке.

Ранее в Екатеринбурге мать высадила сына из машины и заставила идти шесть километров. Мальчик пояснил, что мать высадила его посреди дороги из-за того, что узнала о его неудачах в спорте. Женщина объяснила ему, как добраться домой, и уехала. По словам ребенка, мать часто бьет их с братом, поэтому ему показалось, что дойти до дома одному будет лучше, чем ехать с ней в одной машине. Позже его забрал отец.