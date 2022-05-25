Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвичка забыла девятимесячного сына в такси

Baza: в Москве женщина забыла девятимесячного сына в салоне такси

Фото: ana gavras / Unsplash

В Москве женщина забыла девятимесячного сына в салоне такси, полиция уже начала разыскивать водителя. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

По информации издания, жительница столицы оставила люльку с ребенком на заднем сиденье автомобиля. Таксист же, вероятно, не заметил маленького мальчика и отправился на заказ к другому клиенту.

Столичная полиция уже вмешалась в ситуацию и начала помогать забывчивой москвичке.

Ранее в Екатеринбурге мать высадила сына из машины и заставила идти шесть километров. Мальчик пояснил, что мать высадила его посреди дороги из-за того, что узнала о его неудачах в спорте. Женщина объяснила ему, как добраться домой, и уехала. По словам ребенка, мать часто бьет их с братом, поэтому ему показалось, что дойти до дома одному будет лучше, чем ехать с ней в одной машине. Позже его забрал отец.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал предложения Италии по Украине оторванными от реальности
Борис Джонсон извинился за вечеринки в разгар пандемии
В Киеве сообщили о дефиците соли
Иран использовал документы ООН для сокрытия разработок ядерного оружия
НАТО отказалась нести ответственность за бомбардировки Сербии в 1999-м
В Риге снесут «прославляющий советский режим» памятник
Родители Алисы Тепляковой подали три иска в суд на университет
Российский вратарь толкнул болл-боя во время матча
Адвокат опроверг слухи об инсульте у Ефремова
Адель появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.