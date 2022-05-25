Раскрыты подробности сериала про группу «Тату»

Актриса Ирина Низовцева рассказала о подробностях сериала про группу «Тату»

Раскрыты подробности нового сериала «B.Y.C.I» («Бусы») про российскую группу «Тату». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Актриса Ирина Низовцева, которая исполнит роль солистки Юлии Волковой, рассказала, что это будет не документальный проект. Участницы коллектива не будут принимать участие в съемках.

«Сериал "Бусы" действительно про группу "Тату" — историю девочек, их жизнь и проблемы. Однако это все-таки художественный фильм, а не документальный, поэтому сценарий отличается от реальной жизни. Сами солистки в нем не участвуют. Их фамилии в сериале изменены. Имена — те же», — пояснила актриса.

Отмечается, что создатели шоу получили разрешение на использование песен дуэта, а также на сольные треки Волковой. При этом ее директор ранее заявила, что певица не будет участвовать в сериале.

В прошлом году участница «Тату» Лена Катина сообщила о воссоединении группы в рамках официального трибьюта. Как рассказала певица, в нем примет участие как она сама, так и Юлия Волкова. Кроме того, исполнительница упомянула о планируемом сериале про группу.