В России нашли способ сделать Крым доступнее для туристов

«Ъ»: турбизнес попросил власти запустить в Крым ежедневный чартерный поезд

Представители турбизнеса нашли способ избежать падения турпотока в Крым на фоне закрытия аэропортов на юге страны. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, компании попросили власти запустить ежедневный чартерный поезд на полуостров — бизнес готов выкупать места в таких составах со скидкой в 20-25 процентов. Кроме того, представители туриндустрии предложили сократить объем грузовых железнодорожных перевозок от Ростова до Воронежа в пользу пассажирских.

По мнению экспертов, это позволит сделать отдых в Крыму доступнее для россиян. Сейчас тем, кто не успел купить билеты на прямые поезда, туркомпании предлагают добираться на полуостров со стыковками. Например, через Воронеж, Кисловодск или Анапу.

Как рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, сейчас ключевая проблема запуска чартерных поездов — низкая пропускная способность железных дорог на юге страны. В компании «Гранд Сервис Экспресс» отметили, что на организацию таких перевозок уйдет не один месяц.

В качестве альтернативы туроператоры предлагают автобусные чартеры, однако отмечается, что они не пользуются особой популярностью у путешественников.

Ранее в мае компания «ГрандСервисЭкспресс» открыла продажу билетов в вагоны класса люкс на поезда, которые следуют по маршруту Симферополь — Москва. По словам начальника обособленного подразделения компании Альберта Садретдинова, цена на все билеты в купе с роскошными условиями будет составлять около 100 тысяч рублей.

