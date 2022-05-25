Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России нашли способ сделать Крым доступнее для туристов

«Ъ»: турбизнес попросил власти запустить в Крым ежедневный чартерный поезд

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Представители турбизнеса нашли способ избежать падения турпотока в Крым на фоне закрытия аэропортов на юге страны. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, компании попросили власти запустить ежедневный чартерный поезд на полуостров — бизнес готов выкупать места в таких составах со скидкой в 20-25 процентов. Кроме того, представители туриндустрии предложили сократить объем грузовых железнодорожных перевозок от Ростова до Воронежа в пользу пассажирских.

По мнению экспертов, это позволит сделать отдых в Крыму доступнее для россиян. Сейчас тем, кто не успел купить билеты на прямые поезда, туркомпании предлагают добираться на полуостров со стыковками. Например, через Воронеж, Кисловодск или Анапу.

Материалы по теме:
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020
Дело храбрых. Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Дело храбрых.Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
9 октября 2021

Как рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, сейчас ключевая проблема запуска чартерных поездов — низкая пропускная способность железных дорог на юге страны. В компании «Гранд Сервис Экспресс» отметили, что на организацию таких перевозок уйдет не один месяц.

В качестве альтернативы туроператоры предлагают автобусные чартеры, однако отмечается, что они не пользуются особой популярностью у путешественников.

Ранее в мае компания «ГрандСервисЭкспресс» открыла продажу билетов в вагоны класса люкс на поезда, которые следуют по маршруту СимферопольМосква. По словам начальника обособленного подразделения компании Альберта Садретдинова, цена на все билеты в купе с роскошными условиями будет составлять около 100 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о возобновлении работы порта Мариуполя в обычном режиме
Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 на Украине
Житель Кубани выстрелил из охотничьего ружья в полицейского и был ликвидирован
Минобороны заявило об уничтожении производственных цехов украинского завода
Россияне массово заинтересовались одним типом недвижимости
Названо условие для отказа от Болонской системы образования в России
В России вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка
В России нашли способ сделать Крым доступнее для туристов
В российском городе на территории православного храма открыли шашлычную
На кладбище в Москве появился первый в мире напечатанный на 3D-принтере памятник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.