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У россиян появилась возможность добраться до Крыма в роскошных условиях

«ГрандСервисЭкспресс» открыл продажу билетов в вагоны класса люкс на поезда в Крым

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Компания «ГрандСервисЭкспресс» открыла продажу билетов в вагоны класса люкс на поезда, которые следуют в Симферополь из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

Так, в условиях ограничения полетов в ряд аэропортов на юге страны у россиян появилась еще одна возможность добраться до Крыма. По словам начальника обособленного подразделения компании Альберта Садретдинова, цена на все билеты в купе с роскошными условиями будет составлять около 100 тысяч рублей.

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В каждом купе имеется санузел с душем, спальное место шириной 110 сантиметров, шкаф для одежды, кондиционер, сейф, телевизор и Wi-Fi. В стоимость билета входит питание на всем пути следования.

Ранее в мае эксперты туриндустрии назвали стоимость последних доступных билетов на поезд в Крым. Например, на ближайшую субботу, 21 мая, на поезде Москва — Симферополь места остались в плацкарте на верхних полках за 4,7 тысячи рублей.

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Мария Гейн
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