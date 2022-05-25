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Жена и муж завели любовницу и поселили ее у себя дома

Daily Mirror: в Колорадо муж и жена сыграли неофициальную свадьбу с любовницей

Фото: Pixabay

Муж и жена из американского штата Колорадо завели любовницу, сыграли с ней неофициальную свадьбу и поселили ее у себя дома. Об этом сообщает Daily Mirror.

46-летняя Андреа Браун замужем второй раз. После расставания с первым мужем она решила, что отныне будет встречаться только с женщинами. Несмотря на это, через два года она снова вышла замуж за мужчину. Ее нового избранника звали Адриан, и он был на 12 лет младше нее.

Вскоре Андреа предложила супругу найти третьего партнера для отношений. Спустя два года они познакомились с Джули — их будущей второй женой. Первоначально женщину смущали немоногамные отношения, но она была не против дружбы c необычной семьей. Многие годы они регулярно встречались за ужином, ходили по магазинам и вместе делали маникюр.

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Когда у Джули умер отец, она призналась Андрее и Адриану, что хочет стать частью их семьи. Они стали встречаться, а через полгода сделали предложение. Поскольку в Колорадо запрещено многоженство, они решили сыграть свадьбу, которая не имеет юридической силы. В сентябре 2021 года троица поженилась в парке на глазах у родственников и друзей.

После свадьбы они переехали в новый дом, который мог вместить такую большую семью. Теперь Адриан и Андреа живут в одной комнате, а Джули — в другой, но спят по ночам вместе. Вместе с супругами живут и младшие сыновья Джули.

Ранее сообщалось, что женщина из Флориды решила подарить мужу секс втроем, чтобы отметить годовщину отношений. Однако ночь закончилась тем, что другая женщина забеременела.

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Рузанна Акмалтдинова
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