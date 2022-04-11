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Подаренный женой секс втроем закончился неожиданной ситуацией

Daily Mail: во Флориде жена подарила мужу секс втроем, после которого забеременела другая

Жительница штата Флорида рассказала о неожиданном исходе секса втроем, который она организовала. Об этом пишет издание Daily Mail.

Жена, которую зовут Джесс, описала произошедшее в TikTok. По ее словам, она решила подарить мужу секс втроем, чтобы отметить годовщину отношений. Ночь закончилась тем, что другая женщина забеременела.

В видео, которое набрало около пяти миллионов просмотров, Джесс обнимает мужа и со смехом объясняет ситуацию. Кажется, что она спокойно относится к случившемуся, хотя и признается, что у нее самой никак не получается зачать ребенка.

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Джесс утверждает, что все трое участников полового акта состояли в полиаморных отношениях. Объясняя, почему ее муж не пользовался средствами контрацепции, она написала: «Это было бы эгоистично и нечестно так делать».

Некоторые зрители были поражены сексуальной жизнью пары и удивлялись, почему жену не волнует, что от ее мужа забеременела другая женщина. «На самом деле, это очень грустно», — написал один из них в комментариях. «Не знаю, зачем женщины ставят себя в такое положение. Для меня это не похоже на любовь», — признался другой.

Есть комментарии и со словами поддержки, и даже с другими историями беременности после секса втроем. «Вот так я и забеременела своим ребенком, которому сейчас три года», — говорится в одном из них. «Этот ребенок будет любить тебя как собственную мать!» — предполагает еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что в английском городе Маркет Вейтон, графство Восточный Йоркшир, замужняя женщина влюбилась в коллегу, привела ее в семью и превратила супруга в полиамора. Она также призналась, что сначала была против того, чтобы коллега рожала детей от ее мужа, но теперь успокоилась и не планирует этому препятствовать.

Алиса Дмитриева
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